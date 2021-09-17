Известный певец Олег Винник сделал необычное предложение Владимиру Дантесу
Как передает Politeka.net, Олег Винник является знаменитым украинским артистом. Он пользуется огромной популярностью и уже не первый год покоряет своим талантом.
На этот раз на странице "Світське життя" опубликовали новую серию фото. На первом кадре Владимир Дантес стоит рядом с Олегом Винником. Как сообщалось ранее, Дантес заменил Катю Осадчую за кулисами концерта ко дню Независимости и взял интервью у звезд украинского шоу-бизнеса.
"Звездный светский репортер этой недели - певец и шоумен Владимир Дантес
Расстроенная Ротару поделилась редким архивным фото своей мамы: "Светлая память"
Беда настигла Комарова из "Мир наизнанку" за тысячи километров от Украины: "Все произошло мгновенно..."
"Это единственный способ": школы обещают закрыть при недостаточной вакцинации
Оборвалась жизнь известной актрисы, которая участвовала в «Танцах со звездами»: подробности трагедии
Беженцы из Афганистана пожаловались на проблемы в Одессе: "Хотел устроиться продавцом, но..."
Во время съемок даже пришлось пользоваться семейными связями приглашенного ведущего
Надеемся, вы примете все наши старания
Хотите узнать, как и почему Олег Винник пригласил Владимира Дантеса на нудистский пляж в Германии?
Включайте "Світське життя" уже в это воскресенье в 18.30! Не забывайте о новом выходе в ефир", - рассказали на странице.
Также, среди звезд были Оля Полякова, Надя Дорофеева, Потап и Позитив.
Ранее сообщалось, Винник обратился к украинцам, заинтриговав планами на будущее: "Лишь один единственный раз..."
Также, поклонницы Олега Винника "атаковали" его авто, дорога оказалась перекрыта: "Пожалуйста..."
Politeka рассказывала, у Олега Винника "большая любовь" с известной, но замужней певицей: "Делаем ребенка"