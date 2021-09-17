Известный певец Олег Винник сделал необычное предложение Владимиру Дантесу

Как передает Politeka.net, Олег Винник является знаменитым украинским артистом. Он пользуется огромной популярностью и уже не первый год покоряет своим талантом.

На этот раз на странице "Світське життя" опубликовали новую серию фото. На первом кадре Владимир Дантес стоит рядом с Олегом Винником. Как сообщалось ранее, Дантес заменил Катю Осадчую за кулисами концерта ко дню Независимости и взял интервью у звезд украинского шоу-бизнеса.

"Звездный светский репортер этой недели - певец и шоумен Владимир Дантес

Во время съемок даже пришлось пользоваться семейными связями приглашенного ведущего

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Хотите узнать, как и почему Олег Винник пригласил Владимира Дантеса на нудистский пляж в Германии?

Включайте "Світське життя" уже в это воскресенье в 18.30! Не забывайте о новом выходе в ефир", - рассказали на странице.

Также, среди звезд были Оля Полякова, Надя Дорофеева, Потап и Позитив.

Ранее сообщалось, Винник обратился к украинцам, заинтриговав планами на будущее: "Лишь один единственный раз..."

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