Известный исполнитель Олег Винник неожиданно показал в сети свою "тайную жену" Таюне

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель Олег Винник, который тщательно скрывает свою личную жизнь от общественности, часто радует поклонников яркими кадрами в своем Instagram. Так, в этот раз артист выложил в сторис афишу эфира на радио своей бэк-вокалистки Таюне (Таисия Сватко), которую в сети окрестили его "тайной женой".

Похоже, молодая певица и бэк-вокалистка Винника на радио презентовала свою сольную песню. На днях в интервью Олег рассказывал, что пишет композиции для Таюне, так что, похоже, это одна из них, называется "Подруга". На афише, которую показал певец, можно увидеть снимок Таюне. Здесь она предстала в эффектном образе – на ней узкое черное платье с выпирающим декольте, волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и мечтательный вид.

Отметим, что ранее Винник рассказывал, что не против начала сольной карьеры его бэк-вокалистки Таюне, и даже готов ей в этом помочь. "Таюне мне не чужая: это человек, который со мной постоянно на сцене, мы тысячи концертов проехали, столько всего пережили вместе. Буду делать все, чтобы у нее был свой репертуар, альбом, чтобы она могла зарабатывать на этом поприще себе на хлеб", - отметил артист в сюжете программы "Утро с Интером".

Напомним, "Тайная жена" Олега Винника заставила сгорать от нетерпения, сразив образом в сверкающем мини: "Невероятная".

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