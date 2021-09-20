Известная украинская певица Таюне, которой приписывают отношения с Олегом Винником, обратилась к своим поклонникам
Таисия Святко известна многим украинцам под сценическим псевдонимом Таюне. Она поет на бэк-вокале у Олега Винника, а также выпускает сольные песни. Несмотря на то, что популярный певец тщательно скрывает свою личную жизнь от общественности, многие фанаты уверены, что он состоит в отношениях со своей бэк-вокалисткой. В связи с этим Таюне часто называют «тайной женой Винника».
Впрочем, исполнительница старается не зацикливаться на подобных ярлыках, и продолжает строить собственную карьеру. Как пишет Politeka.net, в посте на своей странице в Инстаграм Таюне рассказала о премьере новой песни.
«Вы уже слышали мою песню «Подруга»? Если нет, то завтра в 10:00 я презентую ее на «Русском Радио Украина». Буду ждать вас!», - написала певица.
Она также поделилась своим фото с одного из выступлений. На нем Таюне была запечатлена на сцене с микрофоном и цветами в руках. Она была в наряде с короткой сверкающей юбкой, который дополнял эффектный браслет. Певица мило улыбалась, глядя на своих поклонников.
50-летняя Орбакайте в черном кружеве поразила новой внешностью: "Неожиданно видеть вас брюнеткой"
После провала в "Холостячке" звезда "Танців з зірками" высказался об обиде на Злату Огневич: "Запомни..."
Звезду «Служебного романа» нашли без признаков жизни: детали трагедии
Стрельба прогремела в университете, есть погибшие: первые детали и фото ЧП в России
Избранница "Холостяка" Заливако Анна Богдан показала, как изменилась ее фигура: кадры с тренировки
Фанаты Таюне не смогли пройти мимо ее поста.
«И мы будем тебя ждать», «Заслушалась на повторе в ВК стоит класс», «Чудесное фото», «Песня бомбезная», «Невероятная», «Вы очаровательны», «Ну такое уже солнышко. Не налюбуюсь вами», «Наша любимая принцесса», - пишут люди.
Напомним, "тайная супруга" Олега Винника похвасталась радостной новостью и принимает поздравления.
Как сообщала Politeka, «тайная жена» Олега Винника в эффектном платье порадовала новостью.
Также Politeka писала, что "тайная жена" Олега Винника в черном платье приковала взгляды к своим формам.