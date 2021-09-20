Известная украинская певица Таюне, которой приписывают отношения с Олегом Винником, обратилась к своим поклонникам

Таисия Святко известна многим украинцам под сценическим псевдонимом Таюне. Она поет на бэк-вокале у Олега Винника, а также выпускает сольные песни. Несмотря на то, что популярный певец тщательно скрывает свою личную жизнь от общественности, многие фанаты уверены, что он состоит в отношениях со своей бэк-вокалисткой. В связи с этим Таюне часто называют «тайной женой Винника».

Впрочем, исполнительница старается не зацикливаться на подобных ярлыках, и продолжает строить собственную карьеру. Как пишет Politeka.net, в посте на своей странице в Инстаграм Таюне рассказала о премьере новой песни.

«Вы уже слышали мою песню «Подруга»? Если нет, то завтра в 10:00 я презентую ее на «Русском Радио Украина». Буду ждать вас!», - написала певица.

Она также поделилась своим фото с одного из выступлений. На нем Таюне была запечатлена на сцене с микрофоном и цветами в руках. Она была в наряде с короткой сверкающей юбкой, который дополнял эффектный браслет. Певица мило улыбалась, глядя на своих поклонников.

Фанаты Таюне не смогли пройти мимо ее поста.

«И мы будем тебя ждать», «Заслушалась на повторе в ВК стоит класс», «Чудесное фото», «Песня бомбезная», «Невероятная», «Вы очаровательны», «Ну такое уже солнышко. Не налюбуюсь вами», «Наша любимая принцесса», - пишут люди.

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