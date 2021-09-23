"Тайная жена" Олега Винника и его бэк-вокалистка Таюне выпустила новую сольную песню
Как передает Politeka.net, Таюне (Таисия Святко) является известной украинской певицей. Она прославилась благодаря своему таланту и работой с Олегом Винником, она поет на бэк-вокале у него.
Так, на этот раз стало известно, что бэк-вокалистка "покорителя волчиц" Таюне начала сольную карьеру. Как известно, Олег Винник всегда скрывал от общественности свою личную жизнь, однако в сети уже давно "гуляют" слухи о том, что у него роман с бек-вокалисткой.
"Несмотря на плотный концертный график @olegg.vynnyk, @taunetaisia успела забежать к нам в гости с премьерой сольной песни "Подруга"
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Рады знакомству", - подписали фото.
Олег Винник в программе "Ранок з Інтером" рассказал о том, что написал эту песню специально для бэк-вокалистки и рассказал почему это сделал.
"У меня есть такое чувство, что это может произойти. Таюне мне не чужая: это человек, который со мной постоянно на сцене, мы тысячи концертов проехали, столько всего пережили вместе. Я знаю, что люди ее любят, они поют ее песни вместе с ней. Поэтому я буду делать все, чтобы у нее был свой репертуар, альбом, чтобы она могла зарабатывать на этом поприще себе на хлеб", - объяснил Олег Винник.
Поклонники оставили несколько комментариев и поздравили Таюне с премьерой: "Моя любимая певица - Таюне, Я поздравляю вас с песней "Подруга".
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