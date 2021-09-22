Известный исполнитель Олег Винник рассказала, почему ему звонили чиновники с самого утра

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель Олег Винник недавно отметил свой 48-й день рождения. Именно в этот день ему обрывали телефоны с самого утра, звонили даже чиновники. Об этом артист рассказал Владимиру Дантесу, который временно заменял Катю Осадчую в программе "Світське життя".

Так, по словам Винника, он отмечал свой день рождения в Германии, в своей берлинской квартире, где у него также студия звукозаписи.

"Буду откровенен, с 12 ночи, сна не было конечно. Самое прикольное такое, знаешь, классика жанра, картина маслом, в 8 утра, чиновники. Ну и попробуй не возьми трубку. Они знают, что мне 8 утра звонить. А мне бы только доспать", - весело рассказал певец.

Он также добавил, что празднование его дня рождения проходило в узком кругу родных и близких. На вопрос о том, во сколько обошлось празднование Винник отметил, что для него неважно место и подарки, главное – это эмоции, которые он получает от общения с близкими людьми за праздничным столом.

Напомним, покоритель женских сердец Олег Винник во всем черном зажег в Чернигове и произвел фурор среди волчиц: "Наш Мистер Счастье".

Как сообщала Politeka, Известная певица Оля Полякова выболтала тайну Олега Винника о его семейном статусе прямо в эфире: "Берите пример".

Также Politeka писала, что "Тайная супруга" Олега Винника певица Таюне похвасталась радостной новостью и принимает поздравления: "Ну что...".