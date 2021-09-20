Популярный украинский певец Олег Винник дал большой сольный концерт в городе Чернигов

Как пишет Politeka.net, 48-летний любимец публики Олег Винник очень много гастролирует и радует своих поклонников в разных уголках Украины. В своем Instagram исполнитель легендарной "Вовчиці" уже анонсировал старт осеннего гастрольного тура "Безумная любовь".

Первый концерт тура певец дал в Летнем театре города Чернигов 19 сентября. Винник традиционно был одет в черные брюки, футболку с интересным символом и черную кожанку.

"Именно с Чернигова неоднократно начинались наши туры по Украине. И осенние гастроли с программой "Безумная любовь" не стали исключением 😀 Счастлив снова встретиться с вами 🤗 ", - сказал Винник.

В комментариях поклонники поблагодарили певца за невероятные эмоции.

"Такие безумные эмоции,которые нельзя описать словами...Спасибо!!! 🤗😘 ", "Настолько сильная атмосфера, что передается даже через экран ... спасибо за концерт, это было как всегда, сильно, мощно, бомбично 🔥🙌🏻 !!! Пойду делать пост с этими фотками", " Спасибо, Олег за этот невероятно-бомбастический концерт !❤️ зарядились счастьем да любовью на все века и лета ... для меня ты золотой ... 😅❤❤ ", "Невероятные фото!😍И на них самый лучший, любимый наш Мистер Счастье))😉❤️❤️❤️😘", " Пусть везет и все туры всегда запоминаются с большими позитивными впечатлениями, удачи, любим вас и всегда с вами 🌹❤️🌹❤️🌹❤️", - написали в сети.

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