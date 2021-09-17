"Таємна дружина" Олега Винника Таюне поділилася новим відео і звернулася до українців
Таюне (Таїсія Святко) є відомою українською співачкою. Вона прославилася завдяки своєму таланту і роботою з Олегом Винником, вона співає на бек-вокалі у нього. Олег Винник завжди приховував від громадськості своє особисте життя, проте в мережі вже давно "гуляють" чутки про те, що у нього роман з бек-вокалісткою. Про це передає Politeka.net.
Цього разу артистка поділилася новим відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах вона звертається до шанувальників. Артистка в джинсовій сукні з букетом червоних троянд позує перед камерою. Вона доповнила образ сонцезахисними окулярами.
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А жителів Чернігова сьогодні чекає додатковий презент-саме там відбудеться перше живе виконання мого нового треку", - звернулася до шанувальників Таюне.
Фанати залишили їй кілька коментарів під відео: "Клас, вітаю!", "Таічка, з прем'єрою вас", " Неймовірна", "Олег Винник розлучився з Таюне чи ні", "Я кайфую від неї, якщо чесно", " Пісня бомбезна! Просто супер".
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