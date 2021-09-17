Відомий співак Олег Винник зробив незвичайну пропозицію Володимиру Дантесу
Як передає Politeka.net, Олег Винник є знаменитим українським артистом. Він користується величезною популярністю і вже не перший рік підкорює своїм талантом.
Цього разу на сторінці "Світське життя" опублікували нову серію фото. На першому кадрі Володимир Дантес стоїть поруч з Олегом Винником. Як повідомлялося раніше, Дантес замінив Катю Осадчу за лаштунками концерту до Дня Незалежності і взяв інтерв'ю у зірок українського шоу-бізнесу.
"Зоряний світський репортер цього тижня - співак і шоумен Володимир Дантес
Засмучена Ротару поділилася рідкісним архівним фото своєї мами: "Світла пам'ять"
Магнітна буря вдарить по українцях вже сьогодні: кому слід турбуватися і як себе вберегти
Українцям підвищать виплати до 50 тисяч: хто отримає більше за інших
Зірка "Орел і Решка" Андраде в купальнику розсмішила несподіваною компанією на морі: "Потап помолодшав"
Перший виліт з "Танців з зірками", рішення суддів приголомшило глядачів: "Не вірю, що за Джамалу більше проголосувало"
Під час знімання навіть прийти користуватися сімейний зв'язки запрошений ведучий
Сподіватися, ви прийняти весь наш старання
Дати дізнаватися, як і чому Олег Винник запросивши Володимира Дантеса на нудистський пляж в Німеччині?
Включати "Світське життя" вже в цю неділю о 18.30! Не забувайте про новий вихід в ефир", - розповіли на сторінці.
Також, серед зірок були Оля Полякова, Надя Дорофєєва, Потап і Позитив.
Раніше повідомлялося, Винник звернувся до українців, заінтригувавши планами на майбутнє: "Лише один єдиний раз..."
Також, шанувальниці Олега Винника "атакували" його авто, дорога виявилася перекрита: "Будь ласка..."
Politeka розповідала, у Олега Винника "велика любов" з відомою, але заміжньою співачкою: "Робимо дитину"