Відомий співак Олег Винник зробив незвичайну пропозицію Володимиру Дантесу

Як передає Politeka.net, Олег Винник є знаменитим українським артистом. Він користується величезною популярністю і вже не перший рік підкорює своїм талантом.

Цього разу на сторінці "Світське життя" опублікували нову серію фото. На першому кадрі Володимир Дантес стоїть поруч з Олегом Винником. Як повідомлялося раніше, Дантес замінив Катю Осадчу за лаштунками концерту до Дня Незалежності і взяв інтерв'ю у зірок українського шоу-бізнесу.

"Зоряний світський репортер цього тижня - співак і шоумен Володимир Дантес

Під час знімання навіть прийти користуватися сімейний зв'язки запрошений ведучий

Сподіватися, ви прийняти весь наш старання

Дати дізнаватися, як і чому Олег Винник запросивши Володимира Дантеса на нудистський пляж в Німеччині?

Включати "Світське життя" вже в цю неділю о 18.30! Не забувайте про новий вихід в ефир", - розповіли на сторінці.

Також, серед зірок були Оля Полякова, Надя Дорофєєва, Потап і Позитив.

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