26-річний Микола Ровенко з Івано-Франківська переспівав легендарний хіт Олега Винника "Вовчиця" на шоу "Співають всі"

Як пише Politeka.net, на телеканалі ТРК "Україна" вже вийшло 4 випуски нового музичного-талант шоу "Співають всі", куди приходять і відомі співаки, і учасники різних колективів і співаки-аматори.

Суть шоу полягає у тому, що у фінал проходять ті, хто змусив танцювати найбільше зі ста суддів чи й узагалі сто. У крайньому випуску "Співають всі" виступав 26-річний Микола Ровенко з Івано-Франківська. Хлопець є учасником родинного колективу "Brathers Rovenko". Хлопець пише авторські пісні, однак перед сотнею суддів заспівав хіт Олега Винника "Вовчиця".

Миколі вдалося підняти 72 суддів, однак цього було не достатньо, щоб пройти у фінал.

На офіційній сторінці "Співають всі" в Instagram запропонували шанувальникам шоу обговорити виступ Миколи Ровенка.

"Тембр😍", "Дуже гарний тембр🙌👏👏👏", "Винник в Україні повинен бути один 😂", "Вовчицям сподобалось)", "👏👏👏Я сама чуть не завила❤️", "Молодець👏🔥", "Шикарно !! 👏Судді недооцінили", "Дуже круто заспівав, голос-😍😍😍", "Мені дуже сподобалося 🥰 ти молодець 🤗🥰", "Неймовірно😍😍😍", - оцінили виступ Ровенка в мережі.

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