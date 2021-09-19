Артистка не змогла приховати свого смутку

Українська співачка Наталія Могилевська зробила несподіване зізнання на шоу "Співають всі"

Відома артистка стала капітаном на шоу "Співають всі", пише Politeka.net. Останнє слово залишається за артисткою, в ситуаціях коли неможливо визначити, хто проходить в наступний тур.

25 вересня на екрани вийде новий випуск проекту, в якому артистка здивувала заявою. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

"Я дуже розчарована. Сьогодні ти покидаєш наш проект", - сказала Наталя.

Ведучий Володимир Остапчук пожартував про суддів і вибулих учасників: "Учасники, які вибули з проекту, щоночі з'являються в снах суддів, які не піднялися... Кажуть, вони до ранку дивляться їм прямо в очі з докором".

"Хто засмутить лідера зоряної сотні Наталію Могилевську @nataliya_mogilevskaya?",- написали автори поста

"Це найкраще шоу!🙌 🔥 ❤ ️ дякую вам!", "😂🔥", "😮😮😮😮😮😮". - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, шоу "Співають всі" - адаптація проекту за всесвітньо відомим форматом All together Now.

Переможець отримає грошовий приз у розмірі 500 тисяч гривень, якими він зможе розпорядитися на свій розсуд.

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