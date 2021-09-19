Українська співачка Наталія Могилевська зробила несподіване зізнання на шоу "Співають всі"
Відома артистка стала капітаном на шоу "Співають всі", пише Politeka.net. Останнє слово залишається за артисткою, в ситуаціях коли неможливо визначити, хто проходить в наступний тур.
25 вересня на екрани вийде новий випуск проекту, в якому артистка здивувала заявою. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)
"Я дуже розчарована. Сьогодні ти покидаєш наш проект", - сказала Наталя.
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Ведучий Володимир Остапчук пожартував про суддів і вибулих учасників: "Учасники, які вибули з проекту, щоночі з'являються в снах суддів, які не піднялися... Кажуть, вони до ранку дивляться їм прямо в очі з докором".
"Хто засмутить лідера зоряної сотні Наталію Могилевську @nataliya_mogilevskaya?",- написали автори поста
"Це найкраще шоу!🙌 🔥 ❤ ️ дякую вам!", "😂🔥", "😮😮😮😮😮😮". - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, шоу "Співають всі" - адаптація проекту за всесвітньо відомим форматом All together Now.
Переможець отримає грошовий приз у розмірі 500 тисяч гривень, якими він зможе розпорядитися на свій розсуд.
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