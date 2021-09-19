Украинская певица Наталья Могилевская вышла свет в платье с очень глубоким вырезом
Смелый наряд популярная исполнительница надела по случаю получения именной звезды на Аллее славы в Киеве.
Соответствующее видео знаменитость выложила в Instagram, в субботу 18 сентября, передает Politeka.net.
Перед публикой Могилевская появилась в длинном разноцветном платье с глубоким декольте и сплошь усеянном пайетками. Свой образ Наталья дополнила легкой укладкой, массивными серьгами и радостной улыбкой на лице.
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На кадрах певица позировала возле ТРЦ Gulliver, радовалась появлению звезды, раздавала автографы, а также давала интервью украинским изданиям.
«Таймс сквер по-украински», - лаконично подписала видео артистка.
Фанаты были покорены и свой восторг выразили в комментариях. Некоторые не понимают, почему раньше не дали звезду наталье, ведь она долгое является одной из самых популярных певиц в Украине.
"Дорогая Наталя , Ну вы просто молодец и вы для меня пример целеустремлённости",
"Красотка! Вдохновляете всегда. Пусть так и будет",
" А я не понимаю чего вообще ранее не дали Зирку❤️ Могилевская реально должна была быть в "первых числах" 🔥👏 Приветствую", - пишут в сети.
Напомним, что Наталья Могилевская ошеломила баловством в машине, приподняв платье: "Еду на тусу".
А еще Politeka сообщала, что Могилевская впечатлила видом в леопардовом платье с разрезом: эффектные кадры.
Также Politeka писала, что Могилевская в компании с молодым парнем обратилась к Владу Яме: "Это мой...".