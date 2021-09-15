Известная певица Наталья Могилевская засветилась на мероприятии с молодым парнем и назвала его своим любовником

Как передает Politeka.net, Наталья Могилевская является популярным украинским продюсером и певицей. Артистка недавно объявила о том, что она стала одной из суддей нового шоу "Співають всі". Певица активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

Так, на этот раз Наталья Могилевская поделилась новыми видео на своей странице в Инстаграм. Как известно, недавно состоялась премия блогеров, где представляли множество номинаций. На мероприятии собралось множество звезд украинского шоу-бизнеса. Среди них - Наталья Могилевская и Влад Яма со своей женой Лилией. На одном из кадров певица позирует на камеру, обнимая молодого парня.

"Это мой любовник", - шутя объяснилась Наталья Могилевская Владу Яме.

Молодой парень Максим Ткачев является звездой платформы "TikTok". Также, недавно он себя зарекомендовал как певец, и на премии спел вместе с Натальей Могилевской её песню.

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