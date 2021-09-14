Полуфиналистка «Голосу країни» певица Мила Нитич не сдержала эмоций

30-летняя звезда побывала на концерте, в котором участвовала Наталья Могилевская. Последняя исполнила свои хиты, полюбившиеся публикой и проверенные временем, что взяло за душу Нитич. Мила опубликовала яркие кадры выступления Натальи у себя в "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

Певица призналась в любви Могилевской, щедро наградив комплиментами.

"Как же ты прекрасна! 😍😍😍 Люблю!", - подписала она кадры, когда та пела со сцены, купаясь в овациях.

А когда Наталья вдруг спустилась в зал и начала танцевать с поклонниками, Нитич не удержалась: "Настоящий народный артист!"

При этом, напомним, звезда "Голосу країни" недавно нелестно отозвалась о другой яркой представительнице украинского шоубиза - суперблондинке Оле Поляковой. Конфликт между ними, как известно, тянется уже давно, еще с тех пор, как Полякова вмешалась в скандал с харассментом Константина Меладзе и Ани Лорак. Мила тогда "отчехвостила" Олю, заявив, что та просто в очередной раз хочет пропиариться.

"Полякова как всегда занимается популизмом и просто себя пиарит, и все. Она делает это очень часто и сильно злоупотребляет этим в последнее время. Извините меня...", - прошлась Нитич по Поляковой в одном из интервью.

Напомним, Мила Нитич из "Голосу країни" похвасталась новой квартирой в новостройке, огромная терраса и шикарный вид: "Она моя!"

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