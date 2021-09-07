Полуфиналистка «Голосу країни» певица Мила Нитич исполнила, наконец, свою мечту
Так, 30-летняя звезда поделилась с публикой важным событием в жизни. В этот волнительный момент мама Милы была рядом с ней. Соответствующие кадры артистка опубликовала в "сториз" у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.
Дело в том, что Нитич приобрела свою первую квартиру. Эмоции переполняли певицу: "Привет, друзья! Должна вам сказать о знаменательном дне в моей жизни, потому что сегодня я получила ключи от собственной квартиры. Я к этому шла долгих два года! Но наконец-то она моя!".
Жилье певицы находится в Ирпене, в 25 км от Киева. Многоэтажный дом выполнен из кирпичей и блоков коричневого, серого и черного цветов.
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Звезда буквально прыгала от счастья, стоя на террасе. Сами апартаменты Мила не показывает, видимо, еще идет ремонт, а вот роскошным видом на утопающий в зелени город, уже успела похвастаться.
"У меня, друзья, очень красивые пейзажи! А еще тут нереально красивый закат. А вот это моя терраса. Счастью нет границ!", - поделилась звезда.
Кстати, нечаянно в кадр попала мама артистки, которая пыталась "убежать" с шампанским и бокалом от камеры.
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