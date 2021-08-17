Известная певица Мила Нитич показала необычное видео, которым явно соблазнила исполнителя Олега Кензова

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица, звезда "Голосу країни" Мила Нитич часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась смелым видео, на котором принимает душ. Реакция фанатов была неоднозначной, одним из первых свой восторг выразил певец Олег Кензов.

На видео Мила стоит под струями воды из душа в окружении зелени, она делает характерные движения руками, приглаживая волосы назад. При этом перед камерой она появилась в одежде – в душ певица зашла в светлой блузе, которая тут же намокает от воды.

В подписи к видео Нитич написала: "В детстве мама сравнивала меня с водой. Вода всегда прокладывает себе путь даже сквозь камень. Оказавшись в ловушке, она найдет куда просочиться. Афоризм не мой, но очень точный, резонирует с тем кем я есть". Певец Олег Кензов тут же прокомментировал видео Милы из душа – он оставил три эмодзи-огонька.

Напомним, Мила Нитич из "Голосу країни" выставила на суд украинцев своего фаворита: "Что скажете?".

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