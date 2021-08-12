Известная певица Мила Нитич показала поклонникам свой образ-фаворит из известного бутика "Miss Diamond"
Как пишет Politeka.net, 30-летняя украинская певица Людмила Нитичук, которая выступает под псевдонимом Мила Нитич, недавно с новой силой заявила о себе на шоу "Голос країни". Певица часто делится с поклонниками подробностями своей личной жизни в своем Instagram. Так, на этот раз Мила Нитич рассказала, что приехала выбирать наряды в известный киевский бутик "Miss Diamond". Также певица попросила фанов проголосовать за тот образ, который им понравится больше всего.
"Девочки, я сегодня в прекрасном месте под названием "Miss Diamond" бутик. Мы сейчас выбираем образ, а вы голосуйте", - говорит Мила.
Так, Нитич примерила длинное красивое платье, белый костюм, но свой выбор остановила на коротеньком платье с цветочным принтом и открытыми плечами.
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"Я своего фаворита определила! Ну что скажете?", - спрашивает певица у поклонников.
Мила весело потанцевала в новом платье, однако для чего выбирала образы не призналась.
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