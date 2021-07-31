Конфлікт між зіркою "Голосу країни" Мілою Нітіч і співачкою Олею Поляковою, схоже, тільки розгорається

Так, 37-річна суперблондинка зажадала від Нітіч публічних вибачень після її невтішних слів. Раніше Міла в одному з інтерв'ю коментувала конфлікт між Ані Лорак і Костянтином Меладзе (гучна справа про харрасмент), назвавши втручання Полякової в цю ситуацію - бажанням в черговий раз пропіаритися.

"Оля Полякова як завжди займається популізмом і просто себе піарить, і все. Вона робить це дуже часто і сильно зловживає цим останнім часом. Вибачте мене... просто зараз пішла ця модна хвиля з Голлівуду про харасмент і дійшла до наших артистів", - заявляла тоді Нітіч.

Поляковій сильно не сподобалися слова колеги і вона зажадала від неї вибачень, написавши свої вимоги в соцмережі. Але Міла вважає, що Оля "не на ту напала".

"Та вся тирада, яку Оля написала мені перед цим, була "стерта" останньою фразою - "Ти повинна публічно вибачитися". Для кого Оля Полякова стала рупором справедливості? Давайте будемо чесними... Скільки разів вона ображала своїх колег по цеху, насміхалася, дозволяла собі гострі слівця та недоречні жарти...", - відреагувала Нітіч.

Судячи з усього, Полякова може так і не дочекатися вибачень.

Нагадаємо, Міла Нітіч з "Голосу країни" запалила на весіллі фіналістки "Холостяка" і телеведучого 1+1

Також Politeka писала, Міла Нітіч "врізала" Лорак і Полякової після їх заяв про Меладзе

А ще Politeka повідомляла, розгнівана Полякова жорстко взяла в облогу українців, які критикують її фігуру