Відома співачка Міла Нітіч показала в соцмережі яскраві кадри з весільного торжества
Як повідомляє Politeka.net, відома співачка і учасниця шоу "Голос країни" Міла Нітіч, яка нещодавно з новою силою заявила про себе, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу зірка показала в сторіс кадри з весілля, правда не своєї, а сестри. Виявилося, що торжество проходило в Івано-Франківську.
Так, спочатку в сторіс Міла показала свій образ для свята - вона вибрала темне блискуче плаття, декороване паєтками. Її волосся розпущене і випрямлене, а на обличчі акуратний макіяж. Далі Також можна побачити наречену, яка разом з нареченим виконує перший танець.
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Крім того, Нітіч виступила на весіллі сестри, виконавши свої пісні, під які молодята танцювали.
"Яка ж ти сьогодні прекрасна", - підписала сторіс Міла, показуючи сестру в образі нареченої і її нареченого.
Нагадаємо, Міла Нітіч з Голосу країни "відбрила" Полякову з її вимогою вибачитися: "Не на ту напала".
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Також Politeka писала, що Міла Нітіч після "Голосу країни" відчуває себе в новому шоу під командуванням Могилевської: "Вам сподобається".