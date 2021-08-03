Известная певица Мила Нитич показала в соцсети яркие кадры со свадебного торжества

Как сообщает Politeka.net, известная певица и участница шоу "Голос країни" Мила Нитич, которая недавно с новой силой заявила о себе, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда показала в сторис кадры со свадьбы, правда не своей, а сестры. Оказалось, что торжество проходило в Ивано-Франковске.

Так, сначала в сторис Мила показала свой образ для праздника – она выбрала темное сверкающее платье, декорированное пайетками. Ее волосы распущены и выпрямлены, а на лице аккуратный макияж. Дальше также можно увидеть невесту, которая вместе с женихом исполняет первый танец.

Кроме того, Нитич выступила на свадьбе сестры, исполнив свои песни, под которые молодожены танцевали.

"Какая же ты сегодня прекрасная", - подписала сторис Мила, показывая сестру в образе невесты и ее жениха.

Напомним, Мила Нитич из Голосу країни "отбрила" Полякову с ее требованием извиниться: "Не на ту напала".

Как сообщала Politeka, Мила Нитич из "Голосу країни" зажгла на свадьбе финалистки "Холостяка" и телеведущего 1+1: "Никогда бы не подумала...".

Также Politeka писала, что Мила Нитич после "Голосу країни" испытывает себя в новом шоу под командованием Могилевской: "Вам понравится".