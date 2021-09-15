Украинская певица Наталья Могилевская похвасталась своим любимым домашним питомцем
Как пишет Politeka.net, 46-летняя Могилевская живет в частном доме. У нее есть черный лабрадор по имени Ая. Артистку не раз снимали фотографы, когда она гуляла с собакой в окрестностях своего дома.
У себя в Инстаграм Могилевская опубликовала забавное видео, которое сняла вместе с собакой. Артистка запрыгнула в машину в повседневной одежде, а выпрыгнула с другой стороны уже в эффектном леопардовом платье с глубоким вырезом. Собачку тоже принарядили, повесив ей платок на шею.
«Это Ая. А как зовут вашего питомца?», - подписала видео звезда.
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В комментариях артистке оставили массу комплиментов. Также поклонники стали рассказывать о своих домашних питомцах.
«Как всегда лучшая», «Класс», «Какая умничка», «Отличная идея», «Лучшее, что я видела за последнее время», «Какая послушная у вас собачка», «Вы крутые», «Глаз не оторвать», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Наталья Могилевская показала, что прячет под деловым костюмом: "Боже, как исхудала".
А еще Politeka писала, что Могилевская вышла в свет с молодым парнем: "Это мой...".
Также Politeka сообщала, что Могилевская похвасталась своим детищем: «Наталья, ну вы просто…».