Відома співачка Наталія Могилевська засвітилася на заході з молодим хлопцем і назвала його своїм коханцем

Як передає Politeka.net, Наталія Могилевська є популярним українським продюсером і співачкою. Артистка нещодавно оголосила про те, що вона стала однією з суддів нового шоу "Співають всі". Співачка активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Так, цього разу Наталія Могилевська поділилася новими відео на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, нещодавно відбулася премія блогерів, де представляли безліч номінацій. На заході зібралося безліч зірок українського шоу-бізнесу. Серед них - Наталія Могилевська і Влад Яма зі своєю дружиною Лілією. На одному з кадрів співачка позує на камеру, обіймаючи молодого хлопця.

"Це мій коханець", - жартуючи пояснила Наталія Могилевська Владу Ямі.

Молодий хлопець Максим Ткачов є зіркою платформи "TikTok". Також, нещодавно він себе зарекомендував як співак, і на премії заспівав разом з Наталією Могилевською її пісню.

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