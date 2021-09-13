Українська співачка Наталія Могилевська похвалилася своєю школою талантів

Як пише Politeka.net, 46-річна Могилевська довгий час була продюсером. Щоб допомагати талановитим дітям, вона відкрила школу, де викладають різні дисципліни. В Instagram Могилевська, яка зараз активно зайнята на зйомках шоу «Співають всі», покрасувалася біля входу в своє дітище.

"Які позашкільні заняття, гуртки ви відвідували в дитинстві?",- запитала у шанувальників зірка, одночасно розповівши про новинки в своїй школі.

У коментарях Могилевську стали хвалити за підтримку і допомогу українським талантам.

"Наталя, ну ви просто молодець і ви для мене приклад цілеспрямованості", «Круто. Наталя ви розумничка, чому я не живу в Києві?!", "Молодець", "Супер, удачі вам", - пишуть користувачі Мережі.

Зазначимо, що талант Могилевської як продюсера відкрився ще під час телепроекту «Шанс», де співачка допомагала переможцям «Караоке на Майдані» стати справжніми зірками. Пізніше артистка була продюсером "Фабрики зірок".

Нагадаємо, що Могилевська в красивому костюмі козирнула ідеальною фігуркою: "Ну що, схудла?".

Як повідомляла Politeka, Могилевська різко відповіла Поляковій на зйомках популярного шоу, відео: "Оля, будь ласка, вистачить".

Також Politeka писала, що Могилевська побешкетувала в машині, піднявши сукню: "їду на тусу".