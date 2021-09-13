Украинская певица Наталья Могилевская похвасталась своей школой талантов

Как пишет Politeka.net, 46-летняя Могилевская долгое время была продюсером. Чтобы помогать талантливым детям, она открыла школу, где преподают разные дисциплины. В Инстаграм Могилевская, которая сейчас активно занята на съемках шоу «Співають всі», покрасовалась возле входа в свое детище.

«Какие внешкольные занятия, кружки вы посещали в детстве?», - спросила у поклонников звезда, одновременно рассказав про новинки в своей школе.

В комментариях Могилевскую стали хвалить за поддержку и помощь украинским талантам.

«Наталья, ну вы просто молодец и вы для меня пример целеустремленности», «Круто. Наталья Вы умничка, почему я не живу в Киеве?!», «Молодец», «Супер, удачи вам», - пишут пользователи сети.

Отметим, что талант Могилевской как продюсера открылся еще во время телепроекта «Шанс», где певица помогала победителям «Караоке на Майдане» стать настоящими звездами. Позже артистка была продюсером «Фабрики звезд».

Напомним, что Могилевская в красивом костюме козырнула идеальной фигуркой: «Ну что, похудела?».

Как сообщала Politeka, Могилевская резко ответила Поляковой на съемках популярного шоу, видео: "Оля, пожалуйста, хватит".

Также Politeka писала, что Могилевская пошалила в машине, приподняв платье: "Еду на тусу".