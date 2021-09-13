Украинская певица Наталья Могилевская похвасталась своей школой талантов
Как пишет Politeka.net, 46-летняя Могилевская долгое время была продюсером. Чтобы помогать талантливым детям, она открыла школу, где преподают разные дисциплины. В Инстаграм Могилевская, которая сейчас активно занята на съемках шоу «Співають всі», покрасовалась возле входа в свое детище.
«Какие внешкольные занятия, кружки вы посещали в детстве?», - спросила у поклонников звезда, одновременно рассказав про новинки в своей школе.
В комментариях Могилевскую стали хвалить за поддержку и помощь украинским талантам.
«Наталья, ну вы просто молодец и вы для меня пример целеустремленности», «Круто. Наталья Вы умничка, почему я не живу в Киеве?!», «Молодец», «Супер, удачи вам», - пишут пользователи сети.
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Отметим, что талант Могилевской как продюсера открылся еще во время телепроекта «Шанс», где певица помогала победителям «Караоке на Майдане» стать настоящими звездами. Позже артистка была продюсером «Фабрики звезд».
Напомним, что Могилевская в красивом костюме козырнула идеальной фигуркой: «Ну что, похудела?».
Как сообщала Politeka, Могилевская резко ответила Поляковой на съемках популярного шоу, видео: "Оля, пожалуйста, хватит".
Также Politeka писала, что Могилевская пошалила в машине, приподняв платье: "Еду на тусу".