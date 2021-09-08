Українська співачка, головна суддя шоу "Співають всі" Наталія Могилевська козирнула стрункою фігуркою

Як передає Politeka.net, влітку артистка активно займалася своєю фігурою і навіть сперечалася з фітнес-тренером Анітою Луценко. Співачці вдалося привести себе у форму, чим вона сильно пишалася. Варто відзначити, що артистка і зараз продовжує правильно харчуватися і стежити за фігурою.

На свіжому фото Могилевська позувала в красивій чорній сукні.

"Ну що, схудла?",- кокетливо підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без критики. Багатьом шанувальникам не сподобався наряд Могилевської.

"Нехай відсохнуть руки у того дизайнера, хто клепає ці жахливі сукні і піджаки))", "В цьому об'ємному вбранні незрозуміло", "Красуня! Але навіщо такі плечі в сукні робите? Вони якось грубо виглядають. Як на мій погляд", "З Днем Ангела Наталі! Нехай він оберігає і допомагає Вам у всьому!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Наталя Могилевська показала, що допомогло їй схуднути: "маю повне право...".

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