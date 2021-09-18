Украинская певица Наталья Могилевская показала, как проводит время с бизнесменом Олегом Рыжовым
Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская является популярной певицей в Украине. Красотка уже десятки лет на украинской сцене и продолжает радовать фанатов своим творчеством. Не забывает Наталья и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
В этот раз Могилевская поделилась фото, на котором была в платье и на каблуках. Красотка держала за руку бизнесмена Олега Рыжова, с которым Наталье приписывают роман. Пара танцевала, пока фотограф сделал несколько снимков в центре Киева.
"Я сама, я сама выбирала этот танец…
Орбакайте похвасталась талантом взрослого внука Пугачевой, семья может гордиться: "Ого, как круто"
Звезда популярных сериалов ушел из жизни, коллеги сообщили о трагедии: "Прощай, дорогой друг"
Известная певица выболтала тайну Олега Винника о его семейном статусе: "Берите пример"
Люленов тяжело переживает вылет из "Танців з зірками" и обиделся на "Квартал 95": "Не понимаю..."
Дорофеева в слишком короткой юбке заинтриговала украинцев, Монатик не смог удержаться: "Ребятки..."
С какой моей песней ассоциируется у вас эти фото?", - написала Наталья.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Всегда в восторге от вас, особенно танцы со звёздами!", "Вы потрясающая. А ваше жизни любите и оптимизм, притягивает смотреть на вас", "Это ваш избранник?", "Я не такая", "Прекрасная пара".
Напомним, Могилевская в платье с вырезом распласталась на полу, впечатлив даже Дзидзьо
А еще Politeka писала, что бывший Могилевской заявился на шоу "Співають всі", Полякова не смогла сдержать эмоций
Также Politeka сообщала, что Могилевская резко осадила Полякову на съемках популярного шоу, видео