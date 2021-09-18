Украинская певица Наталья Могилевская показала, как проводит время с бизнесменом Олегом Рыжовым

Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская является популярной певицей в Украине. Красотка уже десятки лет на украинской сцене и продолжает радовать фанатов своим творчеством. Не забывает Наталья и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

В этот раз Могилевская поделилась фото, на котором была в платье и на каблуках. Красотка держала за руку бизнесмена Олега Рыжова, с которым Наталье приписывают роман. Пара танцевала, пока фотограф сделал несколько снимков в центре Киева.

"Я сама, я сама выбирала этот танец…

С какой моей песней ассоциируется у вас эти фото?", - написала Наталья.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Всегда в восторге от вас, особенно танцы со звёздами!", "Вы потрясающая. А ваше жизни любите и оптимизм, притягивает смотреть на вас", "Это ваш избранник?", "Я не такая", "Прекрасная пара".

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