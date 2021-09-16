Известная певица Наталья Могилевская похвасталась звездой на Аллее славы

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм артистка опубликовала кадры, сделанные во время открытия именной звезды на Аллее возле ТЦ «Гулливер». Могилевская в эффектном платье с вырезом разлеглась прямо на асфальте возле звезды, впечатлив раскованным видом.

В комментариях артистку принялись поздравлять поклонники и коллеги. Даже Михаил Хома (Дзидзьо) не смог пройти мимо.

«Поздравляю», - написал Дзидзьо в комментариях.

Поклонники не оставили звезду без комплиментов.

«Наконец-то», «Супер, удивляюсь, почему звезду открывают только сегодня. Наталья 30 лет на сцене, ей нужно было открывать ее в первых рядах», «Вауу супер, вы её давно заслужили», «Это определенно крутое достижение. Мои поздравления», - пишут пользователи сети.

Отметим, что 46-летняя Могилевская сегодня является одной из самых популярных певиц в Украине. Кроме этого, звезда занимается обучением молодых талантов в своей авторской школе.

Напомним, что Наталья Могилевская ошеломила баловством в машине, приподняв платье: "Еду на тусу".

А еще Politeka сообщала, что Могилевская впечатлила видом в леопардовом платье с разрезом: эффектные кадры.

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