Українська співачка Наталія Могилевська похвалилася своїм улюбленим домашнім вихованцем

Як пише Politeka.net, 46-річна Могилевська живе в приватному будинку. У неї є чорний лабрадор на ім'я Ая. Артистку не раз знімали фотографи, коли вона гуляла з собакою в околицях свого будинку.

У себе в Instagram Могилевська опублікувала кумедне відео, яке зняла разом з собакою. Артистка застрибнула в машину в повсякденному одязі, а вистрибнула з іншого боку вже в ефектній леопардовій сукні з глибоким вирізом. Собачку теж причепурили, повісивши їй хустку на шию.

"Це Ая. А як звуть вашого вихованця?",- підписала відео зірка.

У коментарях артистці залишили масу компліментів. Також шанувальники стали розповідати про своїх домашніх вихованців.

"Як завжди найкраща", «клас», «яка розумничка», «Відмінна ідея», «найкраще, що я бачила за останній час», «яка слухняна у вас собачка», «ви круті», "очей не відірвати", - пишуть користувачі Мережі.

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