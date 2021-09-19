Артистка не смогла скрыть своей грусти

Украинская певица Наталья Могилевская сделала неожиданное признание на шоу "Співають всі"

Известная артистка стала капитаном на шоу "Співають всі", пишет Politeka.net. Последнее слово остается за артисткой, в ситуациях когда невозможно определить, кто проходит в следующий тур.

25 сентября на экраны выйдет новый выпуск проекта, в котором артистка удивила заявлением. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

"Я очень разочарована. Сегодня ты покидаешь наш проект", - сказала Наталья.

Ведущий Владимир Остапчук пошутил о судьях и выбывших участниках: "Участники, выбывшие из проекта, каждую ночь появляются в снах судей, которые не поднялись... Говорят, они до утра смотрят им прямо в глаза с упреком".

"Кто расстроит лидера звездной сотни Наталью Могилевскую @nataliya_mogilevskaya?", - написали авторы поста

"Это лучшее шоу!🙌🔥❤️😢 Спасибо вам!", "😂🔥", "😮😮😮😮😮😮". - написали пользователи сети.

Отметим, шоу "Співають всі" - адаптация проекта по всемирно известным форматом All Together Now.

Победитель получит денежный приз в размере 500 тысяч гривен, которыми он сможет распорядиться на свое усмотрение.

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