Украинская певица Наталья Могилевская сделала неожиданное признание на шоу "Співають всі"

Известная артистка стала капитаном на шоу "Співають всі", пишет Politeka.net. Последнее слово остается за артисткой, в ситуациях когда невозможно определить, кто проходит в следующий тур.

25 сентября на экраны выйдет новый выпуск проекта, в котором артистка удивила заявлением. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

"Я очень разочарована. Сегодня ты покидаешь наш проект", - сказала Наталья.

Ведущий Владимир Остапчук пошутил о судьях и выбывших участниках: "Участники, выбывшие из проекта, каждую ночь появляются в снах судей, которые не поднялись... Говорят, они до утра смотрят им прямо в глаза с упреком".

"Кто расстроит лидера звездной сотни Наталью Могилевскую @nataliya_mogilevskaya?", - написали авторы поста

"Это лучшее шоу!🙌🔥❤️😢 Спасибо вам!", "😂🔥", "😮😮😮😮😮😮". - написали пользователи сети.

Отметим, шоу "Співають всі" - адаптация проекта по всемирно известным форматом All Together Now.

Победитель получит денежный приз в размере 500 тысяч гривен, которыми он сможет распорядиться на свое усмотрение.

Напомним, что Могилевская в блестящем платье с большим вырезом произвела фурор в центре Киева

А еще Politeka сообщала, что Могилевская отдалась чувствам со своим ухажером-миллионером прямо в центре Киева

Также Politeka писала, что Могилевская в платье с вырезом распласталась на полу, впечатлив даже Дзидзьо