Співачка Анастасія Приходько, що стала однією зі ста суддів шоу "Співають всі", здивувала несподіваним одкровенням

34-річна артистка показала унікальне фото з особистого архіву, на якому постала ще зовсім маленькою разом зі своїм улюбленим дідусем, передає Politeka.net. У своєму мікроблозі в Instagram співачка згадала, яким він був, адже втратила вона його занадто рано, їй було всього 10, коли він помер.

Приходько зізналася, що досі, через 24 роки, сумує за дідусем.

"Мій дідулечка, мій хороший! Ти знаєш, Діду, час не лікує, болить щороку по-різному, але болить і буде боліти завжди! Ти так рано пішов з мого життя, я була не готова, але подорослішала швидко!<...> Ось пишу і плачу, адже мені так хотілося, щоб ти побачив, що у мене багато вийшло і я з багато чим впоралася сама! Спасибі, діда, що вберіг! Я люблю тебе! Спасибі за дитинство! Я пам'ятаю!"

Також Анастасія згадала про настанови свого дідуся і про уроки життя, які він їй встиг дати. В юності співачка крадькома збігала з дому на дачу, щоб віддаватися ностальгії.

"Я пам'ятаю ті страшні ночі на самоті на дачі, я говорила мамі, що їду до подруги, а сама тихенько брала ключі від дачі і сиділа плакала на порозі, слухаючи музику, і розуміла, що більше я не вип'ю твій компот з аличі, ми не будемо дивитися на небо і вивчати сузір'я, ми перестанемо пити чай з лимоном перед сном і їсти бутерброди з сиром і варенням..."

Розчулені підписники співачки розплакалися в коментарях:

"😭як це сумно і страшно втрачати близьких..."

"Вічна пам'ять всім дідусям😢 😢 😢"

"Настя, як я тебе розумію 🥺 😭 Я сама втратила своїх дідусів, одного 5 років тому, а іншого 4 роки тому"

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