Известная певица и скандальная судья шоу "Співають всі" Анастасия Приходько высказала своё мнение относительно певца Андрея Данилко

Как передает Politeka.net, Анастасия Приходько является популярной артисткой. Она прославилась благодаря своей победе на проекте "Фабрика Звезд". После этого, певица представляла Украину на межународном конкурсе Евровидение в 2009-ом году.

На этот раз певица опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Анастасия дает интервью и рассказывает, как относится к Верке Сердючке (Андрею Данилко).

"Безумно образованный человек и безумно талантливый человек. Мне очень гордо за то, что у нас есть такой артист, как Андрей Данилко. Я безумно его люблю. Такого нигде нет, даже в Америке. Он действительно эксклюзивен. И я считаю, что его достижения действительно достойны истории Украины"

"Вообще очень хочу, чтобы вы были в душевной гармонии, это самое главное. Ведь я знаю, как вы развиваетесь между музыкой, которая у вас есть в душе и Веркой Сердючкой. Но я безумно рада тому, что вы у нас есть. Я вами безумно горжусь"

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