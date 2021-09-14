Скандальная судья шоу "Співають всі" и известная артистка Анастасия Приходько публично высмеяла экстравагантный наряд Ким Кардашьян

Как передает Politeka.net, Анастасия Приходько является известной украинской артисткой. Недавно она стала одной из звездной сотни на телепроекте "Співають всі". Там она прославилась своим скандальным поведением. Девушка активно ведет социальные сети, где делится моментами из жизни.

На этот раз Анастасия Приходько опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На снимке - американская звезда и модель Ким Кардашьян в экстравагантном наряде. На ней черные кожаные лосины, ботфорды и пальто. Также, лицо закрыто тканевым аксессуром, на котором есть молнии в районе глаз и рта.

"Новая мода от Ким Кардашьян. Уже жду ближайшую красную дорожку", - шутливо подписала фото певица.

Реакций и комментариев под фото нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.

Ранее сообщалось, Приходько показала редкие фото с мужем-красавцем, которого долго скрывала: "Началось все со школы"

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