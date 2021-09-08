Скандальная судья шоу "Співають всі" и популярная артистка Анастасия Приходько показала своего мужа

Как передает Politeka.net, Анастасия Приходько является известной артисткой. Как известно, недавно она стала одной из звездной сотни на шоу "Співають всі". Певица воспитывает троих детей, 10-летнюю дочь Нану и 5-летнего сына Гордея, также недавно у неё родился еще один сын - Лука. Девушка активно ведет социальные сети, где делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз Анастасия поделилась новой серией фото на своей странице в Инстаграм. Артистка показала снимки со своей свадьбы. Как известно, певица обвенчалась с мужем 2 года назад и редко показывает своего мужа. Анастасия рассказала Кате Осадчей в программе "Світське життя", что её избранник не хочет публичности, поэтому так. Она замужем за частным предпринимателем Александром у которого небольшой бизнес.

"Любовь моя, сегодня вторая годовщина нашего венчания❤️ Каждую минуту своей жизни, я осознаю насколько верным был этот шаг! Ведь мы так долго к этому шли... 27 лет! Мы пересекались по жизни часто, началось всё со школы!...Я хотела быть только с тобой! Я хранила в сердце тот момент, когда на моё 18-летие я привлекла твоё внимание!

Два года назад было таинство нашего венчания, где мы пообещали быть вместе до Луны!!! И неважно сколько нужно было бы ждать тебя - я бы ждала! Счастье этого достойно! Я - твоя первая любовь, а ты моя! Я люблю тебя больше всех на свете! Я дышу тобой! И если надо, я не раздумывая, отдам свою жизнь за тебя!", - призналась в чувствах певица.

Ранее сообщалось, Приходько впервые рассказала о ссоре с мамой и братом, годами не общаются: "Большая боль"

Также, Приходько раскрыла свой метод воспитания детей.

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