Создатели музыкального талант-шоу "Співають всі" намекнули поклонникам на то, что у судьи Анастасии Приходько появился фаворит

Как пишет Politeka.net, 34-летняя известная украинская певица Анастасия Приходько стала одной из ста судей на новом талант-шоу "Співають всі", которое транслируется на телеканале "Украина" с 21 августа этого года. Заметим, что поклонникам шоу не очень нравится судейство Приходько. Большинство зрителей считает, что певица слишком строга к участникам. Некоторые поклонники "Співають всі" в комментариях под постами на официальной странице шоу в Instagram просили выгнать Приходько из шоу.

Зато певица не стала молчать на критику и написала, что, по ее мнению, она все делает правильно, а притворяться, что ей нравится каждое выступление, певица не будет.

Однако недавно на официальной странице "Співають всі" в Instagram создатели шоу опубликовали видео взволнованной певицы и намекнули на то, что у Приходько появился фаворит.

"У Анастасии Приходько @prykhodko_official появится фаворит? Кого судья шоу " Поют все!"так будет поддерживать? Узнаем уже в эту субботу 😉 ", - написали на странице.

"Я офигела 😂 мне казалось, что ей ничего не нравится", " Интересно, кто?)", - пишут поклонники шоу.

Заметим, что в комментариях также завязалась переписка между Приходько и еще одним судьей шоу Олегом Машуковським, который пошутил, что фаворит – это он. Зато Настя написала, что если бы выступал Машуковский то она вообще бы вышла из зала.

"@prykhodko_official мы бы пошли с тобой в гримерку.... Ты бы не устояла 🤤 ", - ответил Машуковский Анастасии.

Ранее Politeka писала, что новый скандал гремит на "Поют все", пострадала Могилевская: "Боже, как это низко".

Напомним, что Приходько показала, что на самом деле творится за кулисами "Поют все": жизненные кадры.

A еще Politeka сообщала, что скандал Могилевской с известным блогером вышел на новый уровень, звезда пригрозила парню: "Расскажу, что я знаю...".