Галас навколо компрометуючого фото головної судді шоу "Співають всі" Наталії Могилевської з відомим блогером, набирає обертів

Так, Раніше блогер Олег Машуковський опублікував фото, на якому Могилевська зображена пов'язаної і з заклеєним ротом, а він поставив ногу на стілець, на якому вона сидить.

Могилевську обурило, що кадр виявився в Мережі, і вона попросила Машуковского його видалити.

"Олег, ну якого біса ти виклав цю фотку. Ти ж знаєш, у мене школа дитяча. Зараз початок навчального року. Навіщо ти це робиш? Ми з тобою домовилися, пожартували невдало. Не можна це викладати», — звернулася до блогера артистка.

"Олежка, будеш себе погано вести, я теж, наприклад, всім розповім, що я знаю», - додала вона.

"А тут стало стрьомно...", - відповів їй Машуковський, проте кадр так і не видалив.

Ситуацію коментую користувачі Мережі.

"Боже, як це низько, коли людина не дала згоди, а ти виставляєш. Це порушення особистих кордонів, і це дуже не красиво з Вашого боку. Поведінка-ДНО", " Правда, негарно, неповажно», «це не красиво, коли людина просить видалити, а ти тупо ігноруєш. У неї такі ж права на знімок. І якщо ти пообіцяв і було прийнято рішення обопільне що фото не публікується, навіщо порушувати договір? Хайпа мало? Вирішив набрати передплатників і лайків завдяки Наташі і знімку? Це низько з твого боку", - пишуть в комментріях.

Зазначимо, раніше у Машуковського був конфлікт з Настею Приходько. Вони посперечалися через кумирів молоді зараз і 20 років тому.

Нагадаємо, Приходько показала, що насправді твориться за лаштунками «Співають всі»: життєві кадри.

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