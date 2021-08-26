Співачка Анастасія Приходько різко висловилася щодо критики на свою адресу

Як відомо, 34-річна артистка стала однією з суддів нового проекту "Співають всі". Однак глядачам здалося, що вона занадто сувора до учасників. Тому на артистку обрушилася хвиля критики.

Приходько вже відповідала з цього приводу, заявивши, що буде себе вести, як вважає за потрібне.

У новому після співачка згадала і про інші скандали, в центрі яких виявлялася, зокрема з виступ на «Євробаченні» від Росії і невдалою спробою почати політичну кар'єру.

"Коли ви говорите, що я " сиджу вдома і там мені залишатися", я думаю про те, що по-перше, не вам це вирішувати. А по-друге, коли я йшла в політику, і ми зараз не говоримо про правильність вибору, а про те, що я вчинила чесно: пішла зі сцени. Я не сиділа на двох стільцях і не юлила. Коли ви говорите, що я не маю права судити і висловлювати свої позицію - я досвідчений артист з музичною освітою і мене запросили в це шоу. Так, що все я маю», - впевнена співачка.

А своїх критиків вона назвала жалюгідними.

"Коли ви говорите, що я нічого не домоглася - я думаю, що ви жалюгідні. Я досягла багато чого і залишилася людиною. Я не вкрала, нікого не образила і в душу не насрала. Я заробила все чесно, до останньої копійки», - заявила Анастасія.

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