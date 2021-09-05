Відома українська співачка Анастасія Приходько відверто показала, як проходить процес її підготовки до зйомок

Як пише Politeka.net, зірка поділилася новими кадрами на своїй сторінці в Instagram. У пості Приходько вирішила показати, як її готують до зйомок шоу «Співають всі».

Варто відзначити, що артистка вже встигла заробити скандальну репутацію на цьому шоу. Через її жорсткі коментарі на адресу учасників Приходько стали називати найсуворішою суддею на проекті. Однак, сама співачка стверджує, що просто висловлює свої думки з приводу виступів учасників.

На фото можна побачити Приходька ще до того, як її одягли і нафарбували для шоу. На одному з кадрів візажисти щосили працюють над макіяжем співачки, а на іншому вона фотографує себе в дзеркалі в простій чорній майці і джинсах.

На наступному фото зірка вже переодяглася в чорну сукню з гламурним білим комірцем. Навіть під час зйомок вона продовжує займатися своїм молодшим сином Лукою. Так, на знімку Анастасія годує його грудьми.

І тільки на самому останньому фото співачка показала себе в повній готовності на знімальному майданчику.

"Ну що? Чекаєте наступний ефір шоу "Співають всі" ?",- поцікавилася співачка.

Її шанувальники відповіли на це питання ствердно.

Нагадаємо, Приходько в спортивному костюмі ошелешила кадрами з весілля.

Як повідомляла Politeka, учасник Співають всі змусив Могилевську, Приходько, Матвієнко та інших аплодувати стоячи.

Також Politeka писала, що Приходько розкрила свій метод виховання дітей.