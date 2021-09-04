Українська співачка Наталія Могилевська пригрозила блогеру, який опублікував компрометуючий знімок з нею

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram зірка публічно звернулася до відомого блогера Олега Машуковського, який є одним із суддів шоу «Співають всі». Могилевську обурив той факт, що хлопець опублікував фото, на якому вона була зв'язана. За словами артистки, це фото може негативно позначитися на запуску її талант-школи. Артистка кілька разів просила блогера видалити фото, але він публічно відмовився. Тоді зірка перейшла до погроз.

"Олежка, будеш себе погано вести, я теж, наприклад, всім розповім, що я знаю", - звернулася до блогера Могилевська.

«А тут стало стрьомно...", - відповів їй Машуковський.

Додамо, що шанувальники в коментарях прийшли до висновку, що це не справжній скандал, а всього лише спланований сценарій, покликаний привернути увагу до Могилевської.

"Ну хайпят же", "спланований сценарій", "смішно", - пишуть люди.

Нагадаємо, що Могилевська підігріла чутки про роман з київським мільйонером: ніжно тримав за руку.

Ще Politeka писала, що Могилевська прийшла в лють через витівку знайомого блогера: "не можна цього виставляти!".

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