Известная певица Анастасия Приходько неоднократно признавалась в любви Украине, а в этот раз решила ответить на вопрос о ней
Артистка - многодетная мама, которая уже много лет состоит в браке бизнесменом Александром, передает Politeka.net.
Звезда занималась политикой несколько лет назад, заявив об уходе со сцены, но позже все же решила развиваться, как творческая единица.
Приходько сейчас активно участвует в украинских шоу, занимаясь сольной карьерой. Также исполнительница ведет страницу в Инстаграм, где делится самым личным.
В этот раз артистка ответила на вопрос о родной стране в сторис.
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"Настюш, тяжело жить в любимой стране Украине?", - поинтересовались у звезды, на что та честно ответила: "Да!", - и рассмеялась.
Также артистка призналась в любви городу Буча (Киевская область). Как оказалось, Приходько там выступала.
"Вчера был замечательный концерт, я очень рада, что провела этот вечер с вами. Спасибо, что пришли", - поблагодарила зрителей певица.
Отметим, Анастасия Приходько стала одной из 100 судей на шоу "Співають всі". Звезда откровенно выражает свое мнение, и иногда из-за того происходят скандалы.
В частности, на днях певица нелестно высказалась о тех, кто ведет блог и снимает видео в TikTok.
Напомним, Настя Приходько показала свою старшую дочь
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