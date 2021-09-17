Известная певица Анастасия Приходько высказалась относительно скандального развода популярных блогеров Александры и Игоря Пустовитов

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Анастасия Приходько в своем микроблоге Instagram высказалась относительно скандального развода, который разгорелся между парой популярных блогеров-миллионников Александрой и Игорем Пустовитами.

Как известно, после "приглаженного" интервью о любви и идеальной семейной жизни, которое Саша дала в программе Маши Ефросининой, появилось еще одно интервью, в котором блогерша вывалила ужасающую правду о муже и их отношениях. Суть проста – в своем Инстаграм Александра всегда показывала идеальную картинку своей счастливой жизни, постила фото с мужем и детьми, но оказалось, что почти все это было обманом.

На этот счет решила высказаться Анастасия Приходько, которая все время обвиняет современных блогеров в фальшивости и призывает всех не верить, тому что видят в Инстаграм.

"Благодаря интервью с @mashaefrosinina скандал набрал масштабы чуть ли не национального события. Я думаю, Вы поняли, о ком я. Но, сегодня без имён. Потому, что их история – история блогерства в целом. «Она» на интервью выдала такие ужасающие подробности семейной жизни, о которых подписчики «даже не догадывались». Потому, что они СКРЫВАЛИСЬ за ИДЕАЛЬНОЙ картинкой", - написала Настя и продолжила свой длинный пост с призывами и выводами.

Напомним, Судья "Співають всі" Приходько высмеяла нелепый вид Ким Кардашьян: "Жду ближайшую красную дорожку".

Как сообщала Politeka, Приходько честно ответила на вопрос о жизни в Украине: "Настюш, тяжело...".

Также Politeka писала, что Полякова мощно осадила Приходько на "Співають всі", впечатлив других звезд: "Уважайте чужую...".