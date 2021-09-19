Известная певица и судья шоу "Співають всі" Анастасия Приходько заговорила о конфликте с популярным блогером Олегом Машуковским

Как передает Politeka.net, Анастасия Приходько является известной украинской артисткой. Недавно она стала одной из звездной сотни на телепроекте "Співають всі". Там она прославилась своим скандальным поведением.

На этот раз артистка опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах она в экстравагантном образе позирует на камеру с известным блогером и судьей "Співають всі" Олегом Машуковским. Как известно, на съемках шоу у них происходят скандалы между собой.

ХАЙП?

Ребята, ну, я так не умею, вы ж знаете! Если скандалю - всегда искренне и честно



Мы с Машуковским познакомились на съёмках "Співають всі" в июне(!) Мне он дико не понравился тем, что очевидные вещи выдаёт за знание секретов вселенной! Но, даже это не так меня бесило, как то, насколько он шумный Меня всегда такие люди настораживали тем, что они либо глупые, либо играют. И ни в одном из этих случаев нет ничего хорошего! О чём говорить, он дико меня раздражал, но, я его не трогала. Но, когда он первый раз меня задел - он открыл ящик Пандоры!



Но, так часто бывает, человек, который изначально был неприятен, становится другом. Меня подкупила в Олеге искренность и безумная чистая вера в свои идеалы и то, что он делает.



Нет, конечно, мы не перестанем ругаться. У нас разные взгляды на мир, инстаграм и нынешние тенденции.



Но, разве нет у вас друзей, которые ваши противоположности?

Поклонники оставили множество приятных слов под фото: "Какие же вы классные", "Поддерживаю. Хороший парень", "Определенно вы в шоу были как изюминка)))Было весело наблюдать за Вами))))И действительно здорово,что вы помирились и теперь дружите)))".

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