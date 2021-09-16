Известный украинский блогер и стилист-гример, который тал судьей на шоу "Співають всі", Олег Машуковский не сдержался, услышав высказывания певца Александра Пономарева
Олег Машуковский довольно скандальная личность, и на шоу "Співають всі" уже успел поругаться с некоторыми знаменитостями, передает Politeka.net.
В частности, блогер "зацепился" языками с певицей Анастасией Приходько. Артистка неприятно высказалась о нынешних кумирах молодежи. По мнению звезды, сейчас блогеры демонстрируют свою пошлость, на что Машуковский негативно отреагировал.
Позже произошла неприятная ситуация с певицей Натальей Могилевской. Последняя просила не публиковать фото, где Машуковский якобы связал ее и заклеил рот. Звезда просила удалить снимок, ведь у нее детская школа, но тот проигнорировал просьбу.
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Теперь же "дошла" очередь до исполнителя Александра Пономарева. В одном из интервью тот высказал мнение, что представителям ЛГБТ не нужно громко о себе заявлять в прайдах и митингах.
В интервью на Ютуб-канале "Dorotye" блогер заявил, что он против Александра Пономарева. По словам Машуковского, Пономарев совершенно нетолерантный.
"Прайд - это не пропаганда того, что круто быть геем. Это типа посмотрите, мы есть, и не нужно нас ущемлять", - заявил блогер.
По словам стилиста, геи никому не вредят, заявляя о своей ориентации, а вот есть люди, которых называют другим словом.
"Пи**рас пи**ит родителей ногами, берет деньги в долг и не отдает, ущемляет чужие права. Плохой человек, в общем", - поделился блогер.
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