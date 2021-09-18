В сети появились кадры с певицей Натальей Могилевской, которая говорит, что хочет кого-то отравить
Как передает Politeka.net, в эту субботу на телеканале "Украина" выйдет новый выпуск вокального шоу "Співають всі!".
В Инстаграм-аккаунте проекта появился небольшой ролик, на котором «звездный капитан» Наталья Могилевская эмоционально говорит про мышьяк.
«Просто тихо подсыпать им мышьяка», - говорит певица.
Внук Пугачевой доказал, что не хуже своих знаменитых родственников, кадры: «Почему вы не мировая звезда?»
Звезда популярных сериалов ушел из жизни, коллеги сообщили о трагедии: "Прощай, дорогой друг"
Ведущая «Танців з зірками» показала, как ее балует богатый муж: «Ежемесячно мы с любимым…»
Беда настигла Комарова из "Мир наизнанку" за тысячи километров от Украины: "Все произошло мгновенно..."
На "Танцях з зірками" в третьем эфире появился новая судья, названо имя: "Вместо Кухар?"
«Кого Наталья Могилевская @nataliya_mogilevskaya захочет отравить в четвертом выпуске шоу «Поют все!»? 😨 Смотрите уже сегодня в 21:00», - отмечается в публикации вокального шоу.
Как известно, таланты участников оценивает целая "сотня" звездный судей, капитаном которых является популярная певица Наталья Могилевская. на будет принимать решения в спорных ситуациях.
Каждый выпуск участники должны будут исполнять композиции так, чтобы как можно больше членов «сотни» встали и начали подпевать.
Пользователи сети уже принялись гадать о ком говорит артистка, а также оставляют свои отзывы о телепередаче.
"Наталка, как базарная баба",
"Про Приходько",
"Ужасная передача", - пишут в сети.
Напомним, что Наталья Могилевская ошеломила баловством в машине, приподняв платье: "Еду на тусу".
А еще Politeka сообщала, что Могилевская впечатлила видом в леопардовом платье с разрезом: эффектные кадры.
Также Politeka писала, что Могилевская в компании с молодым парнем обратилась к Владу Яме: "Это мой..."