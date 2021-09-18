В сети появились кадры с певицей Натальей Могилевской, которая говорит, что хочет кого-то отравить

Как передает Politeka.net, в эту субботу на телеканале "Украина" выйдет новый выпуск вокального шоу "Співають всі!".

В Инстаграм-аккаунте проекта появился небольшой ролик, на котором «звездный капитан» Наталья Могилевская эмоционально говорит про мышьяк.

«Просто тихо подсыпать им мышьяка», - говорит певица.

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«Кого Наталья Могилевская @nataliya_mogilevskaya захочет отравить в четвертом выпуске шоу «Поют все!»? 😨 Смотрите уже сегодня в 21:00», - отмечается в публикации вокального шоу.

Как известно, таланты участников оценивает целая "сотня" звездный судей, капитаном которых является популярная певица Наталья Могилевская. на будет принимать решения в спорных ситуациях.

Каждый выпуск участники должны будут исполнять композиции так, чтобы как можно больше членов «сотни» встали и начали подпевать.

В финал выйдут два лучших вокалиста по результатам выпуска. Тот, кто набрал наибольшее количество баллов, проходит автоматически. А конкурсанты, занявшие второе и третье места, поборются за это право в музыкальной дуэли в конце эпизода.

Пользователи сети уже принялись гадать о ком говорит артистка, а также оставляют свои отзывы о телепередаче.

"Наталка, как базарная баба",

"Про Приходько",

"Ужасная передача", - пишут в сети.

Напомним, что Наталья Могилевская ошеломила баловством в машине, приподняв платье: "Еду на тусу".

А еще Politeka сообщала, что Могилевская впечатлила видом в леопардовом платье с разрезом: эффектные кадры.

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