Певица Анастасия Приходько, ставшая одной из ста судей шоу "Співають всі", удивила неожиданным откровением

34-летняя артистка показала уникальное фото из личного архива, на котором предстала еще совсем маленькой вместе со своим любимым дедушкой, передает Politeka.net. В своем микроблоге в Инстаграм певица вспомнила, каким он был, ведь потеряла она его слишком рано, ей было всего 10, когда он умер.

Приходько призналась, что до сих пор, спустя 24 года, скорбит за дедушкой.

"Мой дедулечка, мой хороший! Ты знаешь, Дед, время не лечит, болит каждый год по-разному, но болит и будет болеть всегда! Ты так рано ушёл из моей жизни, я была не готова, но повзрослела быстро!<...> Вот пишу и плачу, ведь мне так хотелось, чтобы ты увидел, что у меня многое получилось и я со многим справилась сама! Спасибо, деда, что уберёг! Я люблю тебя! Спасибо за детство! Я помню!"

Также Анастасия вспомнила про наставления своего дедушки и про уроки жизни, которые он ей успел преподать. В юности певица украдкой сбегала из дома на дачу, чтобы предаваться ностальгии.

"Я помню те страшные ночи в одиночестве на даче, я говорила маме, что еду к подруге, а сама тихонько брала ключи от дачи и сидела плакала на пороге, слушая музыку, и понимала, что больше я не выпью твой компот из алычи, мы не будем смотреть на небо и изучать созвездия, мы перестанем пить чай с лимоном перед сном и есть бутерброды с сыром и вареньем…"

Растроганные подписчики певицы прослезились в комментариях:

"😭 как это грустно и страшно терять близких..."

"Вечная память всем дедушкам 😢😢😢"

"Настя, как я тебя понимаю 🥺😭 Я сама потеряла своих дедушек, одного 5 лет назад, а другого 4 года назад"

Ранее сообщалось, скандал Приходько с Машуковским на "Співають всі" получил неожиданное продолжение: "Меня всегда такие люди..."

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