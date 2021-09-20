26-летний Николай Ровенко из Ивано-Франковска перепел легендарный хит Олега Винника "Вовчиця" на шоу "Співають всі"

Как пишет Politeka.net, на телеканале ТРК "Украина" уже вышло 4 выпуска нового музыкального-талант шоу "Співають всі", куда приходят и известные певцы, и участники разных коллективов и певцы-любители.

Суть шоу заключается в том, что в финал проходят те, кто заставил танцевать больше всего из ста судей или вообще сто. В крайнем выпуске "Співають всі" выступал 26-летний Николай Ровенко из Ивано-Франковска. Парень является участником семейного коллектива "Brathers Rovenko". Парень пишет авторские песни, однако перед сотней судей спел хит Олега Винника "Вовчиця".

Николаю удалось поднять 72 судей, однако этого было не достаточно, чтобы пройти в финал.

На официальной странице "Співають всі" в Instagram предложили поклонникам шоу обсудить выступление Николая Ровенко.

"Тембр 😍 ", "очень красивый тембр 🙌👏👏👏 ", "Винник в Украине должен быть один 😂 ", " волчицам понравилось)", " 👏👏👏 я сама чуть не завыла"," молодец 👏🔥 ", " Шикарно !! 👏 Судьи недооценили", " очень круто спел, голос - 😍😍😍 ", "мне очень понравилось 🥰 ты молодец 🤗🥰 "," невероятно 😍😍😍 ", - оценили выступление Ровенко в сети.

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