Українська співачка Наталія Могилевська розповіла, як з'являються зірки

Як пише Politeka.net, Наталія Могилевська є капітаном команди"Співають всі". Красуня вирішила в Instagram розповісти про відкриття даного проекту-Наталії Славці.

На фото дві Наталії міцно обіймалися і посміхалися. Могилевська під фото написала Великий пост:

"Зірки народжуються не на сцені.

Наталія Слаква-це відкриття Співають всі. Ще вчора вона стояла на касі в супермаркеті і співала в електричках, а сьогодні вона фаворитка, яка підняла всю стіну і отримала заслужені 100!

Найталановитіші люди починають свій шлях зовсім не з великих сцен, гігантських гонорарів і сотні продюсерів. Вкотре переконуюся, що вуличні музиканти - це душевні і справжні артисти, які насолоджуються співом просто неба і з шапкою біля ніг.

Наташа не тільки нагадала мені про такий приємний момент мого життя, коли в 15 років я вранці подорожувала по Європі з колективом і співала в костелах церковні пісні, а ввечері ми йшли розважати простий народ на вулицях, а й вразила своїми вокальними можливостями і трепетністю з якою вона співає.

Я впевнена, що це тільки початок! Не розгубіть свою душевність на цьому тернистому шляху і просто насолоджуйтеся!".

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Дуже крута, ви всі молодці, що так її підтримали", "дуже часто зустрічала її в електричці, завжди співала круто", "вона була просто чудова. Не знаю як буде у фіналі, але я щиро бажаю їй успіху", "вона розумничка. Красиво заспівала".

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