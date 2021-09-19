Украинская певица Наталья Могилевская рассказала, как появляются звезды

Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская является капитаном команды "Співають всі". Красотка решила в Инстаграм рассказать об открытии данного проекта - Наталье Славке.

На фото две Натальи крепко обнимались и улыбались. Могилевская под фото написала большой пост:

"Звезды рождаются не на сцене.

Наталья Слаква - это открытие Співають всі. Еще вчера она стояла на кассе в супермаркете и пела в электричках, а сегодня она фаворитка, которая подняла всю стену и получила заслуженные 100!

Самые талантливые люди начинают свой путь совсем не с больших сцен, гигантских гонораров и сотни продюсеров. В который раз убеждаюсь, что уличные музыканты - это душевные и настоящие артисты, которые наслаждаются пением под открытым небом и с шапкой у ног.

Наташа не только напомнила мне о таком приятном моменте моей жизни, когда в 15 лет я утром путешествовала по Европе с коллективом и пела в костелах церковные песни, а вечером мы шли развлекать простой народ на улицах, но и поразила своими вокальными возможностями и трепетностью с которой она поет.

Я уверена, что это только начало! Не растеряйте свою душевность на этом тернистом пути и просто наслаждайтесь!".

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Очень крутая, вы все молодцы, что так её поддержали", "Очень часто встречала её в электричке, всегда пела круто", "Она была просто превосходна. Не знаю как будет в финале, но я искренне желаю ей успеха", "она умничка. Красиво спела".

Напомним, Могилевская не смогла скрыть своего разочарования на шоу "Співають всі"

А еще Politeka писала, что Могилевская в блестящем платье с большим вырезом произвела фурор в центре Киева

Также Politeka сообщала, что Могилевская отдалась чувствам со своим ухажером-миллионером прямо в центре Киева



