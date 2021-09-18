Співачка Оля Полякова несподівано видала таємницю Олега Винника про його сімейний стан
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Оля Полякова несподівано видала таємницю свого друга і колеги Олега Винника. Це сталося на шоу "Співають всі", коли вона звернулася до одного з учасників проекту.
У третьому випуску на сцену вокального шоу вийшов молодий виконавець Роман Мілян, який виконав хіт Віктора Павлика "Ні обіцянок, ні пробачень". Судді по-різному оцінили виконання хлопця. Так, Наталія Могилевська зазначила, що Роман точно б сподобався дівчатам. А сам Віктор Павлік, хоч і віддав свій голос за учасник, все ж зазначив, що у виконанні чогось не вистачило.
А співачка Оля Полякова звернулася до Романа Міляна з порадою особистого характеру, чим несподівано видала таємницю Олега Винника. "На сцені обручку потрібно знімати - беріть приклад з Винника", - порадила артистка учаснику.
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Нагадаємо, дружиною Олега Винника нібито є його бек-вокалістка Таїсія Сватко, принаймні, в цьому впевнені фанати виконавця. Сам же артист не любить поширюватися про особисте життя і не підтверджує, що він одружений, втім, і не заперечує.
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