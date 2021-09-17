У мережі опублікували підбірку українських та світових знаменитостей, які перестали старіти

Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці програми про життя відомих людей "Зірковий шлях" опублікували фото світових та українських знаменитостей, які на свої роки виглядають дуже молодо.

"Вічно молоді" знаменитості 😎 Вгадати вік цих зірок без "Вікіпедії" неможливо. Гортайте галерею – ви будете здивовані 💫", - написали на сторінці.

Так, у підбірці опублікували фото відомого 48-річного українського співака Олега Винника, 55-річної акторки театру та кіно Ольги Сумської та 74-річної легендарної виконавиці Софії Ротару. Дійсно, на свої роки українські знаменитості виглядають молодо.

У коментарях користувачі мережі написали свої здогадки, чому знаменитості виглядають так молодо.

"Так..."завжди молоді".....при їхніх статках та СТАТУАСІ...", "Олег Винник неперевершений красунчик❤️❤️❤️❤️❤️", "Ні в чому собі НЕ ВІДМОВЛЯЮТЬ:....Ні В косметичних процедурах ні в харчуванні....", "Ротару перемогла всіх", "Олег Винник @olegg.vynnyk взагалі не міняється 😍,талант ,обожнюю з нетертінням чекаю у Львові❤️❤️❤️", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писaлa, що велике горе у Софії Ротару: артистка поділилася прощальним фото.

Нагадаємо, що Винник показав, як змусив запалювати весь стадіон, ефектні кадри: "Людина-свято".

A ще Politeka повідомлялa, що ридаюча Сумська показала сімейну реліквію і сестру, з якою в сварці: "14 років не з нами".