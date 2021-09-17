В сети опубликовали подборку украинских и мировых знаменитостей, которые перестали стареть

Как пишет Politeka.net, на официальной странице программы о жизни известных людей "Звездный путь" опубликовали фото мировых и украинских знаменитостей, которые на свои годы выглядят очень молодо.

"Вечно молодые" знаменитости 😎 угадать возраст этих звезд без "Википедии" невозможно. Листайте галерею - вы будете удивлены 💫 ", - написали на странице.

Так, в подборке опубликовали фото известного 48-летнего украинского певца Олега Винника, 55-летней актрисы театра и кино Ольги Сумской и 74-летней легендарной исполнительницы Софии Ротару. Действительно, на свои годы украинские знаменитости выглядят молодо.

В комментариях пользователи сети написали свои догадки, почему знаменитости выглядят так молодо.

"Так..."всегда молоды".....при их состоянии и статуе...", "Олег Винник непревзойденный красавчик❤️❤️❤️❤️❤️", "Ни в чем себе НЕ ОТКАЗЫВАЮТ:....Ни В косметических процедурах ни в питании....", "Ротару победила всех", "Олег Винник @olegg.vynnyk вообще не меняется, талант, обожаю с нетертением жду во Львове❤️❤️❤️", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что большое горе у Софии Ротару: артистка поделилась прощальным фото.

Напомним, что Винник показал, как заставил зажигать весь стадион, эффектные кадры: "Человек-праздник".

A еще Politeka сообщала, что рыдающая Сумская показала семейную реликвию и сестру, с которой в ссоре: "14 лет не с нами".