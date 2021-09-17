Народна і заслужена артистка України Ольга Сумська розплакалася, поділившись з українцями спогадами

Як пише Politeka.net, Ольга Сумська більше 30 років радує українців своїми акторськими талантами. У 55-річної красуні є сестра-65-річна Наталія. Ольга вже давно не з'являлася разом на публіці зі своєю сестрою. Зірка якось розповідала, що причина конфлікту не тільки в професії, а й політиці.

Але незважаючи на кофлікт Ольга в своєму блозі, який веде в Instagram, показала сімейну реліквію. Красуня на відео рукою гладила кофту батька, який пішов з життя 14 років тому. Також можна почути важкі зітхання і плачу в цей момент.

"Татова кофтинка. 14 років немає з нами", - написала Ольга.

Також актриса додала стару фотографію, на якій можна побачити батька - В'ячеслава Сумського, а ще саму Ольгу та її сестру - Наталію.

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